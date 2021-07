Modica, cadono calcinacci dal viadotto FOTO

Attualità Modica

Alcuni pezzi di calcinacci, frammenti di calcestruzzo, si sono staccati dal Viadotto della SS 194 tra il km 1/100 e 2/100 che passa sopra la Sp74 in contrada Cava Gucciardo Quartarella a Modica. I piccoli pezzi che coprivano il ferro nella parte sottostante il viadotto sono finiti in un tratto di strada di contrada Cava Gucciardo Quartarella, per fortuna senza lasciare feriti. Pare che la caduta di calcinacci di varie dimensioni si ripete nella zona da qualche mese. Dalle foto si evince chiaramente che sono diverse le parti di copriferro pronte al distacco (VEDI FOTO). Il danno sotto il viadotto (pare sia non strutturale) è presente lungo tutta la sua estensione e sono parecchi i punti dove le armature sono all'esterno e dove ci sono porzioni di calcestruzzo pronte al distacco. La parte inferiore del viadotto è raggiungibile dalla Sp74 via Cava Gucciardo Serrauccelli Quartarella.Il sindaco di Modica, Ignazio Abbate, che abbiamo contattato telefonicamente, informandolo del distacco di alcuni calcinacci dal viadotto, ha subito inviato sul posto il responsabile dei servizi manutentivi del Comune, il geometra Giorgio Scollo. "Dal sopralluogo - dice il sindaco Abbate - è emerso che ci sono delle parti di calcestruzzo pronte al distacco ma pare che non riguardano la parte strutturale del viadotto. Il responsabile dell’ufficio si è già messo al lavoro per informare i responsabili dell’Anas del delicato problema invitandoli ad effettuare un sopralluogo per verificare lo stato di fatto del viadotto ed intervenire con lavori di manutenzione in tempi brevi. Il responsabile del Comune, inoltre, chiederà una verifica dello stato manutentivo degli altri viadotti che insistono sul territorio di Modica".

