La Protezione Civile della Regione Siciliana ha diffuso il bollettino meteo per la giornata di oggi, giovedì 13 agosto, segnalando il ritorno di piogge e temporali sparsi sull’isola, con maggiore intensità nelle zone interne. L’instabilità è attesa dal pomeriggio, in un quadro di temperature ancora superiori alla media del periodo.
Il bollettino di allerta meteo verde non si ferma alle aree interne. Prevede anche possibili sconfinamenti parziali dei fenomeni verso le coste, sparsi sulle zone settentrionali orientali, meridionali e ioniche della Sicilia. È questo il dato che cambia la portata dell’avviso: i rovesci che si formano nell’entroterra nel pomeriggio possono spingersi fino al mare, coinvolgendo tratti di costa solitamente più riparati dai temporali estivi, con fenomeni che in alcuni casi raggiungeranno forte intensità.
Le temperature scenderanno leggermente rispetto ai giorni precedenti, ma resteranno superiori alle medie stagionali su tutta l’isola. I venti soffieranno deboli da nord-nordovest, con locali rinforzi sul Canale di Sicilia occidentale.
I mari si presenteranno poco mossi lungo la maggior parte delle coste siciliane.
Lo Stretto di Sicilia occidentale sarà invece localmente mosso per l’intera giornata di giovedì 13 agosto: è l’unico tratto segnalato con condizioni più agitate nel bollettino della Protezione Civile regionale.