La Virtus Ragusa riapre i battenti lunedì 17 agosto. Quel giorno il roster affidato a coach Gianni Recupido si ritroverà in città per il raduno ufficiale che dà il via alla stagione 2026/27 di Serie B Interregionale.

Il debutto in campionato è fissato al 27 settembre, al PalaPadua, contro Marigliano nel girone F. Quarantuno giorni che separeranno il primo allenamento dalla prima partita che conta.

Prima di entrare in palestra, i giocatori affronteranno due giorni di visite: martedì 18 e nella mattinata di mercoledì 19 agosto sono in programma gli accertamenti medico-agonistici insieme alle valutazioni ortopediche, osteopatiche e fisioterapiche. Nel pomeriggio dello stesso mercoledì si terrà la prima riunione tra staff tecnico e squadra — un incontro conoscitivo, con la presentazione del metodo di lavoro e dei primi obiettivi stagionali — seguita subito da una seduta mista di atletica e basket.

Dal 20 agosto la macchina entra a pieno regime. Il programma prevede sessioni alternate tra campo, sala pesi e lavoro atletico, con doppie sedute in diverse giornate. Sono già calendarizzate alcune amichevoli che accompagneranno il gruppo nel lungo percorso di avvicinamento all’esordio ufficiale.

Accanto a Recupido lavoreranno gli assistenti Lia Valerio e Giovanni Pioggia.