L’ASP di Ragusa ha rinnovato fino al 28 aprile 2029 la convenzione con l’Azienda Ospedaliera per l’Emergenza “Cannizzaro” di Catania per le prestazioni specialistiche di Neurochirurgia, dando continuità a una collaborazione avviata nel 2019. L’accordo mette a disposizione dei pazienti assistiti nelle strutture dell’ASP le competenze specialistiche della UOC di Neurochirurgia del “Cannizzaro”, attraverso telemedicina e consulenze in presenza.

La valutazione neurochirurgica può essere effettuata inizialmente a distanza, mediante la trasmissione delle immagini diagnostiche e delle informazioni cliniche. Quando è necessaria una valutazione diretta, il neurochirurgo può recarsi presso la struttura in cui il paziente è ricoverato.

È prevista inoltre la possibilità di eseguire interventi neurochirurgici, con l’équipe del “Cannizzaro”, direttamente all’ospedale “Guzzardi” di Vittoria. L’accordo riguarda in particolare le patologie cranio-encefaliche e vertebrali post-traumatiche urgenti e urgenti differibili e assicura, quando necessaria, anche l’assistenza pre e post-operatoria, anche attraverso il teleconsulto.

Nel corso del 2025, nell’ambito della convenzione, sono stati effettuati a Vittoria 39 interventi chirurgici di Neurochirurgia. «La collaborazione – dice il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago – consente di mettere a disposizione dei pazienti della provincia competenze neurochirurgiche altamente specialistiche, integrando valutazione a distanza, consulenza in presenza e, nei casi indicati, trattamento chirurgico. È un modello che rafforza la capacità di risposta della nostra rete ospedaliera e permette, quando le condizioni cliniche lo consentono, di assicurare cure qualificate senza allontanare il paziente dal proprio territorio».