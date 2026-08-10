Alberto Di Pietro, 48 anni, residente a Pedagaggi, frazione di Carlentini, è morto nella notte sulla strada provinciale Carlentini-Pedagaggi, nel Siracusano, dopo aver perso il controllo dell’auto ed essere finito fuori strada. Il decesso è avvenuto all’ospedale di Lentini, dove era stato trasportato d’urgenza.

L’uomo era al volante di una Volkswagen Up a noleggio e procedeva in direzione Carlentini quando, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo del mezzo. Il veicolo è finito sul terreno a bordo della carreggiata. Nell’incidente non risultano coinvolti altri mezzi.

I carabinieri hanno effettuato i rilievi sulla scena per ricostruire la dinamica esatta. Gli accertamenti sono in corso. (Fonte Ansa)