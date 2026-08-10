Una donna di 56 anni ha perso un braccio nella notte a Palermo dopo che l’arto, che teneva fuori dal finestrino dell’auto mentre guidava, si è incastrato nella ringhiera che delimita la corsia del tram lungo la parallela di viale Regione Siciliana, in direzione Trapani. L’impatto ha provocato la perdita traumatica dell’arto.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, che hanno stabilizzato la donna e la hanno trasportata d’urgenza all’ospedale Civico di Palermo.

L’incidente è avvenuto lungo la carreggiata parallela a viale Regione Siciliana, l’asse viario che attraversa la città da est a ovest. In quel tratto la strada corre affiancata alle ringhiere metalliche di protezione della sede tranviaria — strutture rigide che, a pochi centimetri dall’abitacolo di un’auto in transito, non lasciano margine in caso di contatto.

Le condizioni della 56enne al momento del ricovero al Civico non sono state rese note. (Fonte Ansa)