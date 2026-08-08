Era il giorno più atteso e le risposte sono state significative e speciali. Il giorno dei quarti di finale della Poule Scudetto del campionato di Serie A non ha tradito le attese. A Scoglitti, davanti a una straordinaria cornice di pubblico, conquistano la semifinale Napoli, We Beach Catania, Sambenedettese e Pisa. Grande soddisfazione per I Soci di Fabio Nicosia, organizzatori dell’evento realizzato con il supporto della Regione Siciliana, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Vittoria e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.

Ecco il programma di oggi. Semifinali quinto-ottavo posto: Cagliari-Milano (ore 10); a seguire Viareggio-Terracina (ore 11.15). Semifinali primo-quarto posto: We Beach Catania-Sambenedettese (ore 20.30); Napoli BS-Pisa (ore 22). Entra in campo anche la femminile: nel pomeriggio si giocano le semifinali. Alle 17 scenderanno in campo Città di Milano-Terracina, a seguire Cagliari-Vjs Velletri.

I quarti di finale. Nel primo quarto di finale, una partita segnata da grande equilibrio: vince Napoli per 8-6 ai calci di rigore. Nel Napoli in campo tre siciliani: Fabio Sciacca, capitano della Nazionale Italiana, il portiere Seba Paterniti e il giovane Orazio Campagna. Nel Viareggio, che ha cambiato linea negli ultimi anni – non a caso vince l’Under 20 da quattro anni – ci sono giocatori come Xavier e Giordani, in grado di cambiare la storia della partita.

Apre Napoli con Andriani, ma la partita rimane sui binari dell’incertezza: il Viareggio non ci sta e ribalta la partita al termine del secondo tempo proprio con Bruno Xavier e Giordani. In appena sessanta secondi, tra il secondo e il terzo tempo, Napoli ruggisce con Ovidio e Alla e Bruno Xavier. Controsorpasso con Battini e Pola per un Viareggio mai domo. Andriani, proprio sui titoli di coda, rinvia la contesa ai rigori. Napoli non ne sbaglia uno, mentre il Viareggio sbaglia con Marinai, che calcia alto, e con Gentilin, neutralizzato da Paterniti.

We Beach Catania è in semifinale scudetto. La formazione rossazzurra supera il Cagliari per 6-5 al termine di una sfida combattuta e spettacolare sulla sabbia di Scoglitti. Dopo il 3-2 del primo tempo, i catanesi subiscono la rimonta degli avversari, ma trovano nel terzo periodo la forza per piazzare l’allungo decisivo. Protagonista Philip Borer, autore di una doppietta, con le altre reti firmate da Simone Milazzo, Pietro La Torre ed Eudim. Un successo che porta We Beach Catania tra le migliori quattro d’Italia. Domani alle 20.30 la squadra di Mario Giuffrida affronterà la Sambenedettese, già sfidata in campionato e in semifinale di Coppa Italia.

La Sambenedettese, vincitrice della Coppa Italia, supera senza problemi il Città di Milano (9-3). Protagonisti Jordan (2), Catarino, Fred (2), Curcio, Gori (2) e Bernardo. Il Pisa, nella sfida finale di giornata, s’impone sul Terracina (6-5). Mattatore per la squadra di Marrucci uno scatenato Hulk, autore di una tripletta. Bene, per il Terracina, Duarte e Tim, autori di due gol a testa.