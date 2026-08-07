L’Ecoris Viareggio ha conquistato lo scudetto Under 20 di beach soccer sabato sera alla Puntocuore Beach Arena di Scoglitti, battendo ai calci di rigore l’Icierre Lamezia per 7-5. La finale si era chiusa in parità dopo i tempi regolamentari: i toscani erano andati avanti tre volte e per tre volte erano stati raggiunti dai calabresi. Decisivo il portiere Diridoni nella lotteria dei rigori.

Per Viareggio è il quarto titolo di categoria, dopo quelli del 2021, 2022 e 2023. Con questo successo i toscani completano anche la doppietta stagionale, avendo già vinto la Supercoppa.

Il programma domenicale prevede i quarti di finale della Final Eight, che assegnerà lo scudetto della serie maggiore. Alle 17:00 si apre con Viareggio-Napoli, seguita alle 18:30 da Cagliari-We Beach Catania — la partita più attesa della giornata, con la squadra etnea guidata da Mario Giuffrida a caccia di un posto in semifinale. Alle 20:30 scende in campo la Sambenedettese contro il Milano; chiude il programma alle 22:00 Pisa-Terracina, con i pisani reduci dal primo posto nella regular season contro i laziali vincitori della poule promozione.

Nella finale di consolazione Under 20, il Lenergy Pisa ha superato la Roma 4-1 aggiudicandosi il terzo posto.

Per i premi individuali del torneo giovanile, il titolo di MVP del campionato è andato a Valentino Bartoli (Ecoris Viareggio), mentre il riconoscimento di miglior portiere della stagione è stato assegnato a Franco Olgo Rubino (Icierre Lamezia), premiato dal senatore Salvo Salemi. Il capocannoniere è Tommaso Pietrocarlo del Terracina, autore di otto reti.

Lo scudetto è stato consegnato a Viareggio dal coordinatore e dal consigliere del Dipartimento Beach Soccer della Lega Nazionale Dilettanti, Roberto Desini e Fabio Nicosia. L’Icierre Lamezia ha ricevuto un riconoscimento dall’assessore allo Sport di Vittoria Fabio Prelati e dal sindaco di Santa Croce Camerina Giuseppe Di Martino, che ricopre anche la carica di consigliere provinciale del Libero Consorzio di Ragusa.

La manifestazione è organizzata da Isoci con il supporto della Regione Sicilia, del Libero Consorzio Comunale di Ragusa, del Comune di Vittoria e della Camera di Commercio del Sud Est Sicilia.