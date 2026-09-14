Ragusa, l’Azienda sanitaria provinciale ha assegnato oltre 700 incarichi professionali e gestionali ai dirigenti sanitari già in servizio. La delibera n. 1906 è stata adottata domenica 13 settembre 2026 e destina al relativo trattamento economico risorse per quasi 800mila euro. Il provvedimento chiude il percorso di ridefinizione degli incarichi dirigenziali avviato a marzo 2026.

Il percorso era partito con l’approvazione della mappatura degli incarichi dirigenziali, che ha aggiornato quella risalente al 2020. Per definire la nuova classificazione, la Direzione aziendale ha incontrato i direttori delle Unità Operative e dei Dipartimenti, ridisegnando le funzioni dirigenziali dell’area sanità.

Il sistema, previsto dal contratto collettivo nazionale e dal Regolamento aziendale sottoscritto con le organizzazioni sindacali, distingue due tipologie di incarico. Quelli gestionali riguardano le Unità Operative Complesse, le Semplici e le Semplici a valenza dipartimentale. Quelli professionali sono invece articolati in fasce, dai livelli iniziali fino agli incarichi di altissima professionalità.

L’indennità che ciascun dirigente riceverà dipenderà dalla tipologia dell’incarico assegnato e dal peso attribuito a ciascuna posizione all’interno dell’organizzazione.

Il Direttore generale dell’ASP, Giuseppe Drago, ha commentato il provvedimento: «Questo provvedimento è un passaggio atteso, che gratifica i professionisti e consente allo stesso tempo di rendere più chiara l’organizzazione dei servizi. Un assetto ben definito ci permette di lavorare meglio, rendere più efficienti le strutture e, soprattutto, offrire servizi sanitari di qualità sempre maggiore ai cittadini. Un ringraziamento va, infine, alle organizzazioni sindacali, che hanno contribuito in modo concreto e costruttivo alla definizione di questo percorso».