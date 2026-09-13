Valguarnera Caropepe si prepara ad accogliere la statua della Madonna di Fatima, in arrivo dal Santuario portoghese per una settimana di preghiera e devozione mariana. L’iniziativa, promossa dalla Parrocchia San Francesco di Paola e annunciata dal parroco don Salvatore Cumia, si svolgerà da domenica 27 settembre a domenica 4 ottobre 2026, nel segno del messaggio di Fatima, con messe quotidiane, rosari, catechesi e processioni.

La statua arriverà direttamente dal Portogallo domenica pomeriggio: l’accoglienza è fissata alle 17 in via XXV Aprile, nella zona di Padre Pio, da dove partirà la processione verso la parrocchia. La giornata si aprirà comunque alle 9.30 e alle 10.30 con le prime Sante Messe, e si chiuderà con il Santo Rosario delle 18.30 e la Messa delle 19.

Da lunedì 28 settembre a venerdì 2 ottobre le celebrazioni si ripeteranno ogni giorno alle 8.30, 10.30, 18.30 e 20. Il programma cambia negli ultimi due giorni: sabato 3 ottobre le Messe sono previste alle 8.30, 10.30, 19 e 20, mentre domenica 4 ottobre, giornata conclusiva della settimana mariana, gli orari tornano a 9.30, 10.30, 19 e 20.

Ogni sera la settimana propone anche un tema di riflessione legato al messaggio di Fatima. Lunedì 28 settembre alle 21 è in programma un Rosario meditato sulla preghiera; martedì 29 la catechesi mariana affronta il tema della conversione; mercoledì 30 settembre la Veglia Mariana è dedicata alla penitenza.

Giovedì 1° ottobre alle 21 si terrà un’adorazione eucaristica dal titolo «Aiutatemi a salvare le anime». Venerdì 2 ottobre la parrocchia dedica la giornata all’affidamento con la Festa dei nonni: durante la Messa delle 18.30 è prevista una benedizione per i nonni presenti, mentre alle 21 si svolgerà la Via Matris, la meditazione sui dolori di Maria. Sabato 3 ottobre la settimana si chiude alle 21 con una processione a lume di fiaccole.

La chiesa parrocchiale resterà aperta per tutta la durata dell’iniziativa per l’adorazione eucaristica e per la visita alla statua, e ogni celebrazione della settimana sarà preceduta dalla recita del Rosario.