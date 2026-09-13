Frigintini Modica ha chiuso sabato 12 settembre la quarta settimana di preparazione con una partitella in famiglia contro la formazione Under 19, mentre la squadra di Ciccio Di Rosa prepara l’esordio ufficiale in Coppa Italia contro il Santa Croce.

Il primo appuntamento è fissato per domenica 20 settembre a Santa Croce Camerina, dove si giocherà la gara d’andata del derby. Il ritorno è in programma a Modica mercoledì 30 settembre. La sfida arriva a una settimana dall’avvio del campionato di Promozione, previsto per domenica 27 settembre.

Il Frigintini affronterà la nuova stagione nel girone D di Promozione, ufficializzato dal Comitato Regionale della LND. Nel raggruppamento sono presenti anche Pro Ragusa, Casmenarum Comiso, Santa Croce e Ragusa Boys, oltre alle siracusane Megarese, Atletico Megara, Città di Canicattini, Noto e Cassibile.

Completano il girone il Qal’at Caltagirone, le ennesi Barrese e S. Anna Enna e le nissene Serradifalco, Sommatinese e Real Gela. Un raggruppamento che mette il Frigintini di fronte a diverse squadre costruite per puntare alle posizioni alte.

La società modicana ha fissato come obiettivo una salvezza tranquilla. La rosa resta fortemente orientata sui giovani: sono 15 gli under presenti in organico, a fronte di quattro nuovi innesti con esperienza.

«Di questo girone ci affascina il fatto di giocare diversi derby iblei, ma anche la consapevolezza di doverci misurare con squadre che si sono attrezzate per il salto di categoria», ha spiegato Stefano Di Rosa, responsabile dell’Area Tecnica.

Il dirigente ha sottolineato anche la scelta di continuare a puntare sui giovani locali, chiamati a misurarsi con un campionato considerato particolarmente competitivo. L’esperienza della squadra resta limitata, ma il progetto societario non cambia.

«Il nostro unico obiettivo rimane la salvezza», ha ribadito Di Rosa, ricordando che il Frigintini sarà ancora una squadra in costruzione sotto il profilo individuale. Il lavoro dello staff servirà a preparare il gruppo alle difficoltà della stagione, con l’intenzione di mantenere l’impegno mostrato nella passata annata.

Ora il primo banco di prova sarà il doppio confronto di Coppa Italia con il Santa Croce. La gara d’andata del 20 settembre aprirà ufficialmente la stagione del Frigintini.