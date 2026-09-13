Un residente in Vico Goffredo Mameli a Pozzallo scende in strada per chiedere a un gruppo di adolescenti di abbassare la voce e si ritrova bersaglio di bottiglie di birra, rifiuti e persino un pezzo di tavola. L’episodio è accaduto nella tarda serata di ieri sera, intorno alle 22, quando l’uomo, esasperato dagli schiamazzi che arrivavano dalla strada, decide di scendere per riportare un po’ di calma. A scatenare la reazione del gruppo, composto da ragazzi italiani e stranieri, è proprio la sua richiesta di fare silenzio.

I ragazzi, secondo quanto ricostruito, hanno afferrato tutto ciò che avevano a portata di mano e lo hanno lanciato contro l’uomo: bottiglie di birra, sacchetti di immondizia e un pezzo di tavola. Il residente ha reagito chiamando il 112 per segnalare l’accaduto e chiedere l’intervento delle forze dell’ordine.

All’arrivo delle pattuglie il gruppo si era già disperso tra le vie limitrofe. Sull’episodio sono in corso accertamenti per risalire all’identità dei responsabili.