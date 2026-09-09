A Mazara del Vallo è morta la proprietaria di un’abitazione di via Raffaele Castelli, precipitata per circa quattro metri dopo il crollo del balcone su cui si trovava affacciata. La donna è stata trasportata in ospedale, dove è deceduta alcune ore dopo il ricovero: secondo una prima ricostruzione, a causarne la morte sarebbero state le ferite riportate nella caduta.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, chiamati subito dopo il cedimento della struttura. Le verifiche sull’edificio hanno fatto emergere condizioni tali da renderlo, in via precauzionale, non sicuro per chi vi abita: per questo è stato disposto lo sgombero immediato di tre famiglie residenti nello stesso stabile.

Le famiglie evacuate sono state trasferite in una struttura ricettiva messa a disposizione e finanziata dal Comune di Mazara del Vallo, in attesa di ulteriori accertamenti sulla stabilità dell’immobile.

Le cause del cedimento del balcone non sono state ancora accertate e restano al vaglio dei tecnici intervenuti sul posto.