Vittoria, l’ospedale “Guzzardi” è stato individuato dall’assessorato regionale della Salute come centro specialistico per il trattamento del tumore del colon-retto. Il riconoscimento riguarda l’Unità operativa complessa di Chirurgia generale, diretta dal dottor Pietro Conti, che assume un ruolo di riferimento nel percorso diagnostico, terapeutico e assistenziale dedicato ai pazienti con questa patologia.

Il percorso, noto come PDTA, mette in sequenza le diverse fasi dell’assistenza: dagli accertamenti che confermano la diagnosi e ne definiscono l’estensione, alla scelta delle terapie più adatte, fino ai controlli successivi alle cure. Per chi si ammala significa affidarsi a un’équipe che segue il caso dall’inizio alla fine, senza dover passare di volta in volta da uno specialista all’altro.

L’indicazione è arrivata con una nota dell’assessorato regionale della Salute, datata maggio 2026, dopo la valutazione dei volumi di attività della Chirurgia generale del “Guzzardi”. Sulla base di quei numeri, la Regione ha ritenuto il reparto idoneo a entrare tra i centri di riferimento per il colon-retto.

Il Gruppo oncologico multidisciplinare dedicato a questo tipo di tumore esiste dal 2024, ma l’Azienda lo ha rimodulato a giugno 2026 per adeguarlo al nuovo status del reparto. A luglio 2026 la composizione è stata integrata ulteriormente, per garantire continuità nella valutazione dei casi.

Il gruppo è coordinato dall’oncologo Antonio Lucenti e riunisce professionisti di oncologia, chirurgia, gastroenterologia, radiologia, radioterapia, anatomia patologica, genetica medica, screening, fisiatria e psicologia. Ogni caso viene discusso collegialmente: gli specialisti stabiliscono il ruolo della chirurgia e degli eventuali trattamenti oncologici o radioterapici in base alle caratteristiche della malattia e alle condizioni del paziente.

L’obiettivo dichiarato è ridurre la frammentazione dell’assistenza, coordinando esami, visite e cure sotto un’unica regia clinica invece di lasciarli alla gestione separata dei singoli reparti.

Il direttore generale Giuseppe Drago ha spiegato: «Per chi affronta un tumore al colon è fondamentale poter contare su un centro specialistico: significa avere un’équipe che valuta il caso e concorda le cure, prima e dopo l’intervento. È questo il valore del riconoscimento della Chirurgia del “Guzzardi”: collegare l’attività chirurgica a un percorso che accompagna il paziente anche nelle fasi successive».