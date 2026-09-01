Tragedia oggi a Palermo. Giovanni Faia, operaio di 62 anni della Reset — la società partecipata del Comune di Palermo che gestisce i cimiteri cittadini — è morto al cimitero dei Rotoli, a Palermo. L’uomo si trovava sul posto per lavoro quando, secondo una prima ricostruzione, sarebbe stato colto da un malore.

A intervenire per primi sono stati i colleghi di Faia, che si sono accorti del malore e hanno dato l’allarme. Sul posto sono arrivati poi i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo: i tentativi non sono bastati a salvargli la vita.

Sul luogo sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato. Sarà il medico legale incaricato a stabilire le cause esatte del decesso.