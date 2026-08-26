RAGUSA – In merito alle recenti dichiarazioni diffuse a mezzo stampa relative alla liquidazione delle indennità arretrate di pronto soccorso per i circa 170 dipendenti dell’Asp di Ragusa, si rende necessaria una chiara e doverosa precisazione per ripristinare la correttezza dell’informazione a tutela dei lavoratori.

​Il pagamento degli arretrati relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 – con importi che ammontano mediamente tra i 3.500 e i 4.500 euro lordi a dipendente – non è assolutamente il frutto esclusivo o straordinario dell’azione di una singola sigla sindacale, bensì il completamento di un percorso amministrativo pianificato da tempo ed era un atto prettamente dovuto verso il personale del comparto sanità.

​Il ruolo della FIALS – UGL e gli accordi ufficiali, ​è opportuno ribadire che la questione è stata formalmente affrontata e definita nell’ambito dell’ultimo incontro ufficiale tenutosi con la Direzione Sanitaria dell’Asp di Ragusa, dove la FIALS e l’UGL hanno svolto un ruolo centrale nel presidiare il rispetto dei diritti dei lavoratori.

​Inoltre in tale sede negoziale è stato anche ribadito e confermato il pagamento delle spettanze in piena conformità con quanto stabilito dall’articolo 67 del CCNL Sanità vigente, ovvero l’indennità giornaliera, l’accordo ha garantito l’erogazione delle risorse a tutti gli aventi diritto del settore, le cui somme sono state regolarmente liquidate e corrisposte con la mensilità di Luglio.

​”Non si tratta di concessioni o di primedonne del sindacato, ma del riconoscimento di diritti contrattuali ed economici spettanti di diritto a chi garantisce quotidianamente la tenuta dei pronto soccorso provinciali” – viene sottolineato dalla rappresentanza FIALS – UGL.

​Il riconoscimento economico al personale che opera in prima linea resta un passaggio fondamentale, ma va attribuito al rispetto dei contratti collettivi nazionali e al lavoro corale svolto ai tavoli di contrattazione aziendale, senza strumentalizzazioni della rappresentanza dei lavoratori.