Comiso ha presentato la richiesta di ripescaggio per il campionato di Promozione e ha già avviato la preparazione precampionato allo stadio comunale, in vista della prossima stagione. La società rossoblù riparte da un’annata chiusa ai play off di Prima Categoria, con la finale persa a Canicattini Bagni contro il San Gregorio di Catania.

In attesa di conoscere l’esito della domanda, la squadra si prepara comunque a ripartire dalla Prima Categoria. In panchina è stato confermato Raffaele Monaco, affiancato dal fratello Emanuele Monaco nel ruolo di vice allenatore. Alessandro Scaglione guiderà la preparazione dei portieri.

La richiesta di ripescaggio nasce da una circostanza precisa: il San Gregorio, pur avendo vinto sul campo la finale play off, non si è iscritto al campionato di Promozione. Nella categoria potrebbe quindi aprirsi spazio per alcune delle squadre che hanno presentato domanda di ripescaggio. Entro la scadenza del 24 agosto ne sono arrivate dieci, e il Comiso occuperebbe le prime posizioni della graduatoria.

«Abbiamo allestito una buona squadra, confermando alcuni giocatori della passata stagione e tesserando alcuni giocatori di categoria, che puntelleranno la squadra nei vari settori. Il nostro obiettivo è disputare un campionato di alta classifica, puntando a vincere il campionato. Se invece dovesse arrivare il ripescaggio, pensiamo di poter affrontare anche il campionato di categoria di Promozione: questa squadra ha le carte in regola per ottenere una salvezza tranquilla. Sarà questo il nostro obiettivo» ha dichiarato il presidente del Comiso, Gaetano Tomasello.

Sul fronte societario, il club ha rinnovato alcune cariche nelle ultime settimane. Silvio Meli è il nuovo vicepresidente, mentre Anthony Tidona resta direttore sportivo e Angelo Tummino sarà team manager. Alla presidenza è stato confermato lo stesso Tomasello.

Il Comiso ha aperto anche le iscrizioni per il settore giovanile, affidato a Giovanni Dieli come dirigente responsabile. Le squadre giovanili disputeranno i campionati provinciali Under 17 e Under 19.