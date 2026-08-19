Giarratana ha chiuso alle 6 del mattino di martedì 18 agosto il torneo notturno di calcio a cinque organizzato per i festeggiamenti di San Bartolomeo Apostolo: dopo dodici ore di gare, iniziate alle 18, i Pititto hanno conquistato la vittoria ai rigori contro i Tikitakos, al termine della finale disputata sul campo del Centro Olimpia.

Quindici squadre, divise in tre gironi, hanno animato una notte intera di partite. La finale è arrivata all’alba, quando Pititto e Tikitakos si sono giocati il successo dal dischetto.

Nel Girone A hanno partecipato Pititto, Sinisa, Shaktar FG, I Prifeti e Roster FC. Nel Girone B si sono affrontate Co Prosciutto nta l’occhi, Tikitakos, Youngpums, Monobadda e TAC, mentre il Girone C era composto da Divano Kyew, Gusto Antico, Ultimi, Monterosso Juniores e A Senza Fiato.

Il torneo è stato organizzato dal comitato dei festeggiamenti in collaborazione con il Centro Olimpia Giarratana e rientra nel programma dedicato a San Bartolomeo Apostolo, patrono della città. L’appuntamento ha riunito giovani e adulti nelle serate che precedono i giorni centrali della festa patronale.

Mercoledì 19 agosto, nella chiesa di San Bartolomeo Apostolo, alle 18.15 è in programma la recita del Santo Rosario e delle litanie. Alle 19 seguirà la celebrazione eucaristica presieduta da Giuseppe Russelli, parroco della Parrocchia Preziosissimo Sangue di Gesù di Ragusa.

Giovedì 20 agosto si ripeteranno la preghiera e la celebrazione eucaristica, sempre con don Russelli. Nel messaggio rivolto ai fedeli, don Francesco Ottone e padre Johns Avvupadan ricordano: «Ogni anno la festa rinnova una tradizione che affonda le sue radici nella storia del nostro popolo. Ma essa non è soltanto memoria del passato: è un invito a rinnovare la nostra fede e a riscoprire la bellezza dell’incontro con Gesù».