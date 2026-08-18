All’aeroporto di Catania sono riprese con effetto immediato tutte le attività di volo in partenza e in arrivo, dopo il passaggio dello stato di allerta per le attività vulcaniche da RED a ORANGE. La SAC, società che gestisce lo scalo, ha disposto la riapertura dei settori precedentemente chiusi e la cancellazione di tutte le restrizioni.

La decisione consente il ritorno alla piena operatività dello scalo: vengono quindi meno le limitazioni introdotte durante la fase di allerta rossa e sono nuovamente consentiti sia i decolli sia gli atterraggi.

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