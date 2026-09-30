A Modica, allo stadio «Pietro Scollo», il Santa Croce ha battuto 4-1 il Frigintini mercoledì 30 settembre nella gara di ritorno del primo turno di Coppa Italia Promozione e si è qualificato ai sedicesimi di finale. Il 2-1 dell’andata era già un vantaggio. I biancoazzurri di Fabio Campanaro hanno chiuso il discorso nel primo tempo: quattro gol in 36 minuti.

Il punteggio pesa, ma la partita è girata su due occasioni. Il Frigintini di Ciccio Di Rosa, in campo con otto under, ha avuto due palle gol per pareggiare mentre era sotto di una sola rete. Non le ha sfruttate. Da lì i rossoblu hanno perso le misure e il Santa Croce, squadra esperta e ben messa in campo, ha capitalizzato quasi ogni occasione.

Il vantaggio ospite arriva al 9′. Tomaino calcia dalla distanza, il rasoterra sorprende Trovato sul palo sinistro nonostante il tuffo. Al 19′ Zarrella entra in area dal lato corto di destra e, da posizione defilata, colpisce il primo palo.

Al 26′ il Frigintini va vicinissimo all’1-1: il diagonale di Assenza, da buona posizione, esce di poco. Poco dopo lo stesso Assenza ruba palla a Sferrazza e serve Lo Magno, che entra in area ma calcia debole. L’ex La Licata para in tuffo senza problemi.

Sul capovolgimento arriva il raddoppio. Al 31′ un’azione in velocità sulla destra si chiude con un cross dal fondo per Camuti, che da pochi passi deve solo spingere in rete. Al 43′ Russello svetta di testa su un corner battuto da destra e segna dall’area piccola. Al 45′ Zarrella riceve davanti alla porta e firma il 4-0.

Nella ripresa Campanaro inserisce Occhipinti al posto di Tinnirello, Di Rosa cambia due pedine: Amato per Assenza e Gazzè per Cavallo. Al 2′ Tomaino su punizione costringe Trovato a deviare in angolo. Al 7′ i modicani accorciano: su un corner da destra la palla arriva sul secondo palo a Cicero, che si coordina e batte La Licata con un tiro al volo sul palo lontano.

Al 28′ della ripresa il Santa Croce resta in dieci: l’arbitro espelle Golisano per un fallo da ultimo uomo su Lo Magno. Il Frigintini prova ad approfittarne. Al 30′ la combinazione Noukri-Drago si chiude con un tiro alto di Drago, al 40′ Noukri prova il piatto dalla lunetta ma La Licata blocca. Nel finale Concolino calcia dal limite e sfiora la traversa.

La gara l’ha diretta Alessandro Silvio Danesi di Caltanissetta. Per il Frigintini la Coppa finisce qui e ora c’è il campionato: domenica 4 ottobre la squadra di Di Rosa giocherà in trasferta sul campo della Sommatinese.

Tabellino

Frigintini-Santa Croce 1-4

Marcatori: pt 9′ Tomaino, 31′ Camuti, 43′ Russello, 45′ Zarrella; st 7′ Cicero.

Frigintini: Trovato, Mallia, Macauda (18′ st Spadaro), Concolino, Arrabito (36′ st Vitale), Cicero, Lo Magno, Cavallo (1′ st Gazzè), Assenza (1′ st Amato), Noukri, Ragusa (10′ st Drago). A disp.: Vicari, Sortino, Roccasalva, Giurdanella. All. Ciccio Di Rosa.

Santa Croce: La Licata, Busacca, Russello (26′ st Spatola), Alma, Golisano, Sferrazza, Zarrella, Tinnirello (1′ st Occhipinti), Camuti (29′ st Wally), Tomaino (15′ st Javadov), Basile (5′ st Garufi). A disp.: Barbera, Kodra, Drame, Sako. All. Fabio Campanaro.

Arbitro: Alessandro Silvio Danesi di Caltanissetta. Assistenti: Mattia Casotto di Ragusa e Carlo Lo Porto di Caltanissetta.

Note: 28′ st espulso Golisano per fallo da ultimo uomo su Lo Magno.