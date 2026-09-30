All’ospedale di Comiso da settembre si esegue l’elettromiografia dei muscoli del collo, un esame altamente specialistico disponibile in pochi centri. Lo esegue l’ambulatorio Fono-Neuro-Audio-Vestibolare (FNAV) dell’Unità operativa complessa di Medicina fisica e riabilitativa, insieme alla Neurologia dell’ospedale «Guzzardi» di Vittoria. Serve a studiare e trattare i disturbi della voce e della deglutizione.

L’esame misura l’attività elettrica dei muscoli che intervengono quando si parla e si deglutisce. Non ha solo uno scopo diagnostico. Serve anche da guida per le iniezioni di tossina botulinica in due condizioni particolari: la disfagia neurogena, cioè la difficoltà a deglutire di origine neurologica, e la disfonia spasmodica, un disturbo della voce.

A rendere possibile il percorso è stata la collaborazione con il professore Domenico Restivo, neurologo e fisiatra, direttore della Scuola di specializzazione in Medicina fisica e riabilitativa dell’Università di Messina e tra i maggiori esperti europei del settore. Sono proprio le competenze richieste a limitare il numero di strutture che offrono questa metodica.

Per la direttrice sanitaria dell’Asp di Ragusa, Sara Lanza, la novità amplia «le possibilità diagnostiche e terapeutiche offerte ai pazienti con disturbi della deglutizione e della voce». Secondo Lanza, la metodica è ora a disposizione del territorio e permette di evitare, «in molti casi, la necessità di rivolgersi a centri fuori provincia».

I pazienti a cui si rivolge l’ambulatorio FNAV sono soprattutto persone con malattie neurologiche: Parkinson e parkinsonismi, esiti di ictus, sclerosi multipla. Per loro l’obiettivo è arrivare prima alla diagnosi e, quando indicato, avviare il trattamento a Comiso.