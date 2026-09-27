Il Frigintini ferma la Pro Ragusa nel quarto dei cinque minuti di recupero. Finisce 1-1 il derby giocato domenica 27 settembre allo stadio Pietro Scollo di Modica, gara d’apertura del campionato di Promozione girone D 2026/2027. Succes porta avanti gli ospiti al 23′ del primo tempo, Drago pareggia al 94′.

Il gol del pari lo segna un ex. Mallia serve Cavallo, che mette la palla al centro dell’area ragusana. Drago prende il tempo al suo marcatore, anticipa l’uscita di Cavone e insacca di testa. La tribuna Nino Viola, quasi piena, esplode.

Il finale però è teso. Mentre i rossoblu festeggiano, la panchina della Pro Ragusa protesta con l’arbitro Gabriele Tringale di Catania per una rimessa laterale da cui era nata l’azione del gol. Secondo gli ospiti spettava a loro, non ai padroni di casa. A pagare è il direttore sportivo neroverde Gaspare Pellegrino, espulso dalla panchina. Pochi istanti dopo Tringale fischia la fine.

La partita si era sbloccata presto, almeno sul tabellino. Al 6′ Cavallo inventa per Lo Magno, che segna, ma il secondo assistente lo vede in fuorigioco e la rete viene annullata. Nei primi minuti la Pro Ragusa aveva messo in difficoltà il Frigintini con un pressing alto. Al 23′ il vantaggio: Lania ruba palla sulla trequarti e serve Succes, che entra in area dal vertice sinistro e chiude un diagonale rasoterra all’angolo basso, dove Caruso non arriva.

La risposta modicana arriva al 27′. Una punizione di Cavallo viene deviata da un difensore, Cavone recupera la posizione e si tuffa alla sua destra per salvare. Fino al riposo la difesa ospite non concede altro.

Nella ripresa Di Rosa lascia negli spogliatoi Giurdanella e inserisce Macauda, che dà più spinta sulla fascia sinistra. Al 24′ Drago lancia Lo Magno nello spazio: l’attaccante supera Lania in velocità, ma Cavone esce basso e respinge con un piede.

Nel finale la gara si apre. Al 38′ Ambrogio cerca il raddoppio dalla distanza, palla di poco a lato. Un minuto dopo Drago prova la rovesciata in area, Cavone blocca senza problemi. Al 43′ tocca a Celestre: tiro dal limite, Caruso para in due tempi.

Il risultato lascia qualcosa in sospeso a entrambe le panchine. Peppe Rosa si è visto rimontare a tempo quasi scaduto. Ciccio Di Rosa accetta il verdetto del campo, ma è convinto che il Frigintini meritasse di più.

Nessuna delle due avrà molto tempo per pensarci. Mercoledì 30 settembre c’è la gara di ritorno di Coppa Italia: il Frigintini ospiterà al Pietro Scollo il Santa Croce.

Il tabellino

Frigintini Calcio-Pro Ragusa 1-1

Marcatori: pt 23′ Succes, st 49′ Drago.

Frigintini: Caruso, Mallia, Amato, Gazzè (30′ st Vitale), Arrabito, Cicero, Lo Magno, Cavallo, Sangiorgio, Drago, Giurdanella (1′ st Macauda). A disp.: Vicari, Sortino, Roccasalva, Modica, Assenza, Spadaro, Ragusa. All. Ciccio Di Rosa.

Pro Ragusa: Cavone, Carnemolla, Lania, Ambrogio, Scribano, Pianese, Voyeurismi (20′ st Scarso), Celestre, Succes (34′ st Lauretta), Zocco (30′ st Iurato), Scalogna (39′ st Traina). A disp.: Spata, Schiacchitano, Carnazza, Cultrera, Agodirin. All. Peppe Rosa.

Arbitro: Gabriele Tringale di Catania. Assistenti: Sergio Bonaccorso di Catania e Gianluca Giuseppe Campa di Siracusa.

Note: al 49′ st espulso dalla panchina il ds della Pro Ragusa Gaspare Pellegrino.