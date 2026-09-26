Il Modica si prepara ad affrontare una delle trasferte più impegnative di questo avvio di campionato. Domenica 27 settembre, alle ore 15:00, i rossoblù saranno di scena allo stadio “Nicola De Simone” per affrontare il Siracusa nella quinta giornata del Girone I di Serie D.

Un avversario che ha iniziato bene il proprio percorso sul campo: nelle prime quattro giornate il Siracusa ha ottenuto due vittorie e due pareggi, restando ancora imbattuto. Particolarmente positivo il rendimento casalingo, con due successi nelle prime due gare disputate al “De Simone”, contro Athletic Palermo e Gela.

Per il Modica sarà quindi una gara che richiederà qualcosa in più soprattutto dal punto di vista caratteriale. Le qualità tecniche e di gioco della formazione di mister Filippo Raciti sono già emerse nelle prime settimane della stagione, anche nelle gare in cui il risultato non ha premiato quanto costruito in campo. A Siracusa serviranno personalità, concentrazione e capacità di gestire i diversi momenti della partita, in uno stadio che si prepara a rappresentare un fattore importante per i padroni di casa.

I rossoblù arrivano all’appuntamento forti del successo ottenuto nell’ultimo turno contro il Castrumfavara, tre punti che hanno premiato il lavoro della squadra e dato continuità alle buone indicazioni mostrate nelle precedenti uscite.

Buone notizie anche per il reparto arretrato, dove torna a disposizione Tymofii Hulidov. Il rientro del difensore amplia ulteriormente le possibilità di scelta per Raciti, che può adesso contare su diverse soluzioni in una zona del campo nella quale la rosa offre caratteristiche differenti e possibilità di adattamento.

Quella del “De Simone” sarà anche la seconda sfida stagionale tra Siracusa e Modica. Le due formazioni si sono già incontrate ad agosto nel turno preliminare di Coppa Italia Serie D: dopo lo 0-0 dei novanta minuti, furono i rossoblù a conquistare la qualificazione ai calci di rigore.

Una partita diversa, però, attende adesso il Modica. Novanta minuti nei quali alle qualità tecniche servirà affiancare una prestazione di grande maturità e carattere, contro una squadra che davanti al proprio pubblico ha fin qui raccolto il massimo.

Di seguito i convocati di mister Filippo Raciti per la gara di Siracusa:

Portieri: Romano, Sanchez.

Difensori: Hulidov, Kljajic, Callegari, Sangare, Milazzo.

Centrocampisti: Garufi, Incatasciato, Aprile, Asero, Iabichino, Misseri, Castillo, Giardina, Ferchichi, Cappello, Fedele.

Attaccanti: Pierce, Flores, Reinero.