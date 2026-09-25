Il Comiso debutta in Promozione con un derby. Sabato 26 settembre i verdearancio, ripescati nelle scorse settimane, giocano in trasferta a Ragusa contro il Ragusa Boys sul campo dell’ex Enal, nell’anticipo che apre la prima giornata del girone D.

La squadra non era stata costruita per questa categoria. L’organico era stato allestito per giocare da protagonista in Prima Categoria: il ripescaggio ha cambiato i piani e ha portato i verdearancio un gradino più su. Per preparare il debutto la squadra ha avuto circa dieci giorni di allenamenti.

La società considera il ripescaggio un riconoscimento per la scorsa stagione e per il progetto avviato tre anni fa. L’idea di partenza è rimasta la stessa: puntare sui giovani del posto.

«È un traguardo che abbiamo atteso con umiltà per tutta l’estate – ha detto il presidente Gaetano Tomasello –. Abbiamo costruito una squadra che potrà disputare un campionato dignitoso e confrontarsi alla pari anche con formazioni più quotate e con maggiore esperienza».

Tomasello ha ripercorso anche gli inizi: «Siamo partiti in pochi, con risorse limitate ma con una grande voglia di divertirci e di far divertire il pubblico, restituendo a Comiso una squadra di calcio dopo l’inatteso stop dell’anno precedente».

Secondo il presidente, attorno al club è cresciuto l’interesse degli addetti ai lavori, e adesso il progetto può contare sul sostegno di aziende e sponsor. «Il campionato di Promozione rappresenta una vetrina importante e noi vogliamo affrontarlo con serietà, entusiasmo e, soprattutto, con la volontà di onorare la maglia che indossiamo».

Il resto della prima giornata del girone D si gioca domenica 27 settembre. Per il Comiso, invece, la stagione comincia un giorno prima all’ex Enal: una rosa pensata per la Prima Categoria dovrà misurarsi da subito con avversari più esperti.