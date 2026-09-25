L’Avimec Modica gioca sabato 26 e domenica 27 settembre a Corigliano, in Calabria, il Trofeo «Città del Codex e del Castello». Il quadrangolare di precampionato è alla quarta edizione. I biancoazzurri di coach Enzo Distefano esordiscono sabato alle 18 contro i padroni di casa del Corigliano Volley.

Il torneo è di fatto un’anteprima del campionato. Oltre al Corigliano Volley, sono in campo la BCC Tecbus Castellana Grotte e il Tonno Callipo Vibo Valentia. Tutte e tre saranno avversarie dei «Galletti» nella prossima Serie A3.

Sabato alle 16 apre il programma la sfida tra BCC Tecbus Castellana e Tonno Callipo Vibo Valentia, alle 18 tocca a Corigliano Volley-Avimec Modica. Domenica 27 settembre si giocano le finali: alle 16 quella per il terzo e quarto posto, alle 18 quella per il primo e secondo.

Il quadrangolare arriva dopo il primo allenamento congiunto della stagione, giocato lunedì 21 settembre a Furci Siculo contro la Domotek Reggio Calabria. A Corigliano la squadra potrà misurare la crescita della condizione e l’intesa di un gruppo in gran parte nuovo.

Della rosa dello scorso campionato sono rimasti quattro giocatori, mentre i nuovi arrivati sono dieci. Stefano Chillemi, uno dei confermati, ha spiegato che l’amalgama richiede tempo: «Abbiamo bisogno di più tempo per far entrare nel nostro gioco tutti i nuovi arrivati».

La condizione non è ancora quella del campionato. «Veniamo da un mese di preparazione bella intensa, quindi siamo un po’ carichi di lavoro, ma con tanta voglia di fare bene», ha detto Chillemi. Dall’allenamento con Reggio Calabria, ha aggiunto, sono uscite «tante belle cose» da portare in campo e migliorare nelle prossime uscite.

L’Avimec è l’unica squadra siciliana in Serie A3, e Chillemi lo rivendica come «motivo di orgoglio». Ai quattro dello «zoccolo duro» tocca fare da riferimento per chi è appena arrivato. «I dieci nuovi arrivati si stanno amalgamando sempre di più», ha spiegato. Nei loro occhi, ha aggiunto, ha visto «la fame e la voglia di fare bene».

Chillemi ha chiuso con un appello ai tifosi modicani, invitati a seguire la squadra in tutte le partite casalinghe: «Con voi come settimo uomo in campo ci possiamo levare tante soddisfazioni».