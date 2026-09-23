A Ragusa la stagione della SuperConveniente Virtus comincia sabato 26 settembre: alle 20, al PalaPadua, la squadra di coach Gianni Recupido ospita la Promobasket Marigliano nella prima giornata del girone F della Conference Sud di Serie B Interregionale.

Per la Virtus sarà la prima gara ufficiale con un roster rinnovato per metà. Dal raduno estivo sono passati quarantadue giorni e cinque amichevoli, che sono servite a inserire i nuovi arrivati e a costruire le prime intese in campo.

Recupido è tornato sulla panchina ragusana e lavora con due assistenti, Lia Valerio e Giovanni Pioggia. La fascia di capitano è sul braccio di Agustin Fabi, alla seconda stagione in maglia Virtus.

L’ultimo tassello è Andrea Sorrentino, tesserato nei giorni scorsi: porta esperienza e allunga le rotazioni. Gli altri volti nuovi sono l’olandese Caleb Vijber, che arriva dalla Serie B Nazionale con Sant’Antimo, Marco Porcu, Leonardo Bandiera e Raimundo Orrego.

Restano Tommaso Lanzi e Mait Peterson, entrambi al secondo anno, e Francesco Piscetta, che a Ragusa gioca la quarta stagione. Poi c’è Giovanni Tumino, il giocatore che più di tutti incarna lo spirito del club e il punto di riferimento per i ragazzi del vivaio che provano a seguirne la strada.

Marigliano è una delle cinque squadre campane del girone. In panchina siede Valerio Spinelli, ex giocatore di Serie A e di Eurolega, arrivato a stagione in corso lo scorso anno e confermato per il nuovo campionato.

La formula del campionato

Il girone F conta 14 squadre, cinque delle quali siciliane. La regular season si gioca con andata e ritorno, per un totale di 26 giornate. Le prime otto vanno ai playoff, la nona è salva, dalla decima alla tredicesima si passa dai playout. L’ultima retrocede direttamente in Serie C.

Nei playoff, quarti, semifinali e finale di division si giocano con andata e ritorno, e la gara d’andata si disputa in casa della squadra peggio classificata. La vincitrice sfida poi quella del girone E nella finale di conference, al meglio delle tre partite: un sorteggio stabilirà chi giocherà in casa gara-1 e l’eventuale gara-3.

Chi perde quella serie ha ancora una possibilità: affronta le altre due perdenti delle finali di conference, e in palio c’è un’ulteriore promozione. In tutto saliranno in Serie B Nazionale quattro squadre.