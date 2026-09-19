A Palermo una pattuglia della Guardia di finanza ha soccorso due donne e un bambino rimasti bloccati in auto all’imbocco di un sottopasso sommerso dall’acqua, in via Imera.
I finanzieri passavano nella zona e hanno notato la vettura ferma all’altezza dell’incrocio con via Mosca, proprio dove inizia il sottopassaggio allagato.
Prima di intervenire hanno avvisato la Sala operativa, chiedendo il supporto dei Vigili del fuoco.
Poi i militari hanno prelevato le due donne e il bambino dall’auto e li hanno portati in salvo sul ciglio della strada.