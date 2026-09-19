Sono state ritrovate a San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, le due sorelle di 12 e 8 anni che non si vedevano da venerdì 18 settembre, intorno alle 20.10. Le due bambine sono state rintracciate sabato 19 settembre e stanno bene. Erano in un negozio di corso Vittorio Emanuele, poco lontano da casa.

A trovarle sono stati i volontari della protezione civile, dopo la segnalazione di una donna. Non è stato chiarito dove abbiano trascorso il tempo tra la scomparsa e il ritrovamento.

La stazione dei carabinieri di San Cataldo lavora per ricostruire che cosa sia successo. Il padre è rimasto a lungo in caserma a rispondere alle domande dei militari, che hanno chiamato anche alcune persone che avrebbero incrociato le due sorelle prima che sparissero. Sotto esame ci sono poi i filmati delle telecamere di sorveglianza della zona, utili a seguirne gli spostamenti.

Nell’appello diffuso sui social, il padre aveva spiegato di aver lasciato le figlie verso le 20 di venerdì per andare a comprare il pane con il fratello di dieci anni, dando appuntamento a casa. Lì le due bambine non sarebbero mai arrivate. La denuncia di scomparsa è stata presentata sabato mattina.

Nei giorni precedenti non risultavano situazioni particolari che facessero pensare a un allontanamento volontario.