Nubifragio oggi a Santa Maria del Focallo nel territorio di Ispica dove sono stati registrati circa 12 millimetri di pioggia in 15 minuti, durante un temporale con continua attività elettrica.
Il temporale ha lasciato allagamenti localizzati su alcune strade urbane ed extraurbane, con disagi alla circolazione soprattutto nei punti dove l’acqua tende ad accumularsi. Non sono stati indicati i tratti interessati.
Le criticità non riguardano solo Ispica. Rovesci di forte intensità e improvvisi peggioramenti del tempo sono stati segnalati anche negli altri comuni della fascia sud della provincia di Ragusa. I problemi maggiori si concentrano nelle aree costiere e nelle zone a valle, dove tanta pioggia in poco tempo mette sotto pressione il sistema di smaltimento delle acque meteoriche.
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti. I fenomeni, localmente forti, continuano a interessare il settore sud-orientale della Sicilia.