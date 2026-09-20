A Santa Croce Camerina un giovane motociclista di Comiso è rimasto gravemente ferito domenica 20 settembre, in mattinata. È successo alla nuova rotatoria che collega il centro abitato a Punta Secca, nella zona della Madonnina e di contrada Vignazze. Nello stesso punto è il terzo incidente in tre giorni.

Secondo una prima ricostruzione, ancora in via di conferma da parte delle Forze dell’Ordine, il ragazzo avrebbe urtato il cordolo che taglia la carreggiata. Chi arriva da Caucana in direzione Santa Croce Camerina se lo trova davanti all’improvviso, in un punto poco leggibile. Sbalzato dalla sella, il giovane è arrivato in ospedale in codice rosso. Le sue condizioni sono gravi.

Nell’arco di 72 ore sono rimasti coinvolti due motocicli e un’automobile. La rotatoria nasce con fondi regionali per mettere in sicurezza un incrocio storicamente pericoloso, soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico.

Tra residenti e automobilisti la preoccupazione è forte e cresce la richiesta di interventi immediati sull’opera.

Per i rilievi sono intervenuti i carabinieri. Restano da chiarire l’esatta dinamica dei tre sinistri e le eventuali responsabilità. (Foto Assenza)