Ragusa, sul futuro del maneggio comunale la consigliera Rossana Caruso chiede chiarezza all’amministrazione. Presentando il progetto della Cittadella dello Sport, il sindaco ha parlato di «riqualificazione integrale» dell’impianto; la consigliera vuole sapere quali interventi siano davvero previsti, oltre ai nuovi box.

Caruso ha esaminato il Documento di indirizzo alla progettazione: la riqualificazione del maneggio rientra tra le opere di Priorità 1, ma l’unico elemento quantificato è una struttura da 200 box per cavalli, da collocare negli spazi disponibili o al posto di quelli esistenti. «È una previsione che merita di essere spiegata», ha detto. Oggi l’impianto dispone di circa cento box e, secondo la consigliera, solo una parte risulterebbe utilizzata.

L’impianto ha 52 anni: risale al 1974, si estende per oltre 24mila metri quadrati e ha tre campi, due coperti e uno all’aperto. Lo stesso Documento di indirizzo, ha ricordato Caruso, riconosce che la struttura ha bisogno di un’importante ristrutturazione. «Rilanciare realmente il maneggio significa intervenire sull’intera struttura. Significa occuparsi dei campi e dei relativi fondi, delle coperture, della club house, degli uffici, degli impianti e dei servizi».

Sui fondi dei campi la consigliera insiste. «Chi opera nel settore evidenzia come la qualità dei fondi dei campi sia determinante per la sicurezza di cavalli e cavalieri», ha spiegato. Da qui una serie di domande all’amministrazione: «Saranno rifatti i fondi dei campi? Verranno recuperate le strutture coperte? È prevista la ristrutturazione della club house? Sono programmati interventi sugli impianti e sui servizi? Si punta a rendere il maneggio idoneo a ospitare manifestazioni sportive e competizioni aperte al pubblico?».

Caruso chiede anche di rendere pubblici i dati sull’utilizzo attuale della struttura. «Credo sia opportuno che il Comune chiarisca quanti siano effettivamente i box esistenti e quanti quelli occupati. Solo partendo da dati oggettivi è possibile comprendere se la previsione di 200 box risponda a un reale fabbisogno oppure richieda ulteriori valutazioni».

Per la consigliera il maneggio ha anche un peso economico e turistico. A Pozzallo si svolge un concorso internazionale di salto ostacoli, con prove CSI2, CSI1 e CSI Young Horses, inserito nel calendario della Federazione equestre internazionale e con centinaia di binomi al via. «Persone che arrivano sul territorio, soggiornano, utilizzano strutture ricettive, ristoranti e servizi», ha detto Caruso. «Ragusa possiede già una struttura pubblica importante e sarebbe utile comprendere quale idea di sviluppo sportivo e gestionale si intenda perseguire per valorizzarla».

«Se l’obiettivo è davvero una riqualificazione integrale», ha dichiarato Caruso, «allora è necessario presentare con chiarezza il quadro complessivo degli interventi, dei costi, delle priorità e delle finalità del progetto. Diversamente, il rischio è che la discussione si concentri sui rendering e sugli annunci, senza fornire risposte concrete sulle opere realmente previste e sui tempi della loro realizzazione».