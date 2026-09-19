San Cataldo, in provincia di Caltanissetta, è in apprensione per la scomparsa di due sorelle di 12 e 8 anni. Non si hanno loro notizie dalle 20.10 circa di venerdì 18 settembre, quando sarebbero state viste l’ultima volta in corso Vittorio Emanuele. La famiglia ha presentato denuncia e ha diffuso un appello sui social.

Si chiamano Benedetta e Domitilla Costanza. A ricostruire le ultime ore prima della scomparsa è il padre, Alessandro Costanza, che si trova con i carabinieri della stazione di San Cataldo, dove sono stati avviati gli accertamenti. Secondo il suo racconto, le figlie erano con lui verso le 20 di venerdì. «Ho detto loro che sarei andato a comprare il pane insieme all’altro mio figlio, di dieci anni, e che ci saremmo rivisti a casa, in corso Vittorio Emanuele. A casa, però, non hanno più fatto ritorno».

Le ricerche sono in corso. I carabinieri stanno visionando le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della zona di corso Vittorio Emanuele, dove le due sorelle sarebbero state viste prima di sparire. L’obiettivo è ricostruirne gli spostamenti e trovare elementi utili a rintracciarle.

La famiglia chiede a chiunque le abbia viste, o abbia informazioni, di contattare subito Carabinieri (112) o Polizia (113), così che le forze dell’ordine possano fare le verifiche necessarie.

Il padre ha spiegato che Benedetta non può essere raggiunta al telefono. «Non ha il cellulare, che si è rotto e siamo in attesa di comprargliene uno nuovo. Le mie figlie sono conosciute e ben volute da tutti, frequentano il catechismo. Chi sa qualcosa, ci faccia sapere».