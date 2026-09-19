Ragusa ospita sabato 26 e domenica 27 settembre la 51ª edizione della Fam, la Fiera Agroalimentare Mediterranea, nello spazio espositivo di via Vincenzo Malfitano. La manifestazione, promossa dal Consorzio interprovinciale allevatori di Ragusa per valorizzare agricoltura, zootecnia e prodotti del territorio, si apre venerdì 25 settembre con l’inaugurazione.

Il sabato la fiera resta aperta dalle 9.30 alle 23.30 e mette al centro le mostre zootecniche: il cavallo indigeno, l’asino ragusano e le razze bovine Charolaise e Limousine, con esposizioni e valutazione dei migliori capi. Sono in calendario anche il concorso della Pezzata Rossa, le esibizioni con carrozze storiche e il Gran Galà Equestre della 51ª Fam.

Un capitolo a parte riguarda il Ragusano Dop, protagonista nel quadro del progetto «Ragusa Città del Formaggio 2026». Sabato sono previsti un concorso dedicato, workshop tematici, dimostrazioni di marchiatura e degustazioni guidate.

Domenica 27 settembre gli orari vanno dalle 9.30 alle 21. Ci saranno le gare di conduzione riservate ai giovani allevatori e, alle 11.30, la premiazione dei concorsi. Progetto Natura e Ragusa Latte curano le degustazioni di formaggi tipici ragusani; in programma anche la presentazione dei carretti siciliani e gli spettacoli equestri. A chiudere l’edizione 2026 sarà il Gran Galà conclusivo.

Gli organizzatori parlano di migliaia di visitatori attesi e centinaia di espositori coinvolti.

Sostengono la Fam la Regione Siciliana, con l’assessorato dell’Agricoltura, l’Assemblea regionale siciliana, il Comune di Ragusa, il Libero consorzio comunale, la Camera di Commercio del Sud est Sicilia, l’Istituto sperimentale zootecnico per la Sicilia e l’Istituto zooprofilattico sperimentale della Sicilia Adelmo Mirri.