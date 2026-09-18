L’Osservatorio Etneo di Catania dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) ha reso noto venerdì 18 settembre che l’attività esplosiva ai crateri sommitali dell’Etna è in fase di attenuazione. Il nuovo avviso Vona, il bollettino che l’istituto trasmette per il traffico aereo, ha fatto scendere il livello di allerta da rosso ad arancione.
Ai crateri sommitali persiste comunque una debole emissione di cenere vulcanica. Il materiale, secondo l’Ingv, resta confinato alle quote più alte dell’edificio vulcanico, senza dare origine a una nube eruttiva.
Il tremore vulcanico, l’indicatore che segnala l’energia della risalita del magma nei condotti magmatici, si mantiene su valori medi.
L’attuale fase eruttiva, al momento, non ha ripercussioni sull’operatività dell’aeroporto internazionale Vincenzo Bellini di Catania.