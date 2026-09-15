Il Modica torna in campo mercoledì 16 settembre, in trasferta contro il Sambiase, per il turno infrasettimanale del campionato di Serie D. La squadra rossoblù, guidata da mister Filippo Raciti, cerca la prima vittoria stagionale dopo la prova offerta contro la Reggina.
Contro la Reggina il Modica ha giocato al “Pietro Scollo” senza riuscire a conquistare punti, ma la prestazione ha convinto lo staff tecnico. Raciti considera quella gara una base da cui ripartire per costruire continuità nei prossimi impegni di campionato.
Il Sambiase arriva alla sfida con quattro punti in classifica, frutto della vittoria contro il Gela e del pareggio contro il Praia Tortora. Una squadra che richiederà attenzione per l’intera durata dei novanta minuti.
Per il Modica l’obiettivo è ripetere il rendimento mostrato contro la Reggina senza abbassare la guardia, trasformando la prestazione in un risultato utile per la prima vittoria stagionale.
Raciti ha diramato l’elenco dei convocati per la trasferta di mercoledì, confermando l’assetto a disposizione per affrontare il turno infrasettimanale.
Tra i portieri figurano Romano, Truppo e Sanchez. In difesa il tecnico può contare su Desiato, Kljajic, Callegari, Sangare e Milazzo. A centrocampo i convocati sono Garufi, Incatasciato, Aprile, Asero, Misseri, Castillo, Giardina, Ferchichi, Fiore, Cappello, Deodato e Fedele. In attacco spazio a Pierce, Dudic, Flores e Reinero.