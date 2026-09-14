Catania, l’aeroporto Fontanarossa resta chiuso fino alle 22 di oggi, lunedì 14 settembre, per la cenere vulcanica emessa dall’Etna e finita in quota lungo le rotte di atterraggio e decollo. Lo ha reso noto la Sac, la società che gestisce lo scalo, disponendo lo stop a tutti i voli in arrivo e in partenza.

Nello specifico, a essere interessati sono i settori aerei C1 e B3, quelli attraversati dai velivoli in avvicinamento e in decollo da Fontanarossa. È lì che i venti in quota stanno portando la nube di cenere sollevata dal vulcano, una condizione che rende rischioso l’attraversamento per i motori degli aerei.

Chi ha un volo in programma da o per Catania nelle prossime ore è invitato a verificare lo stato del proprio volo direttamente con la compagnia aerea prima di mettersi in viaggio verso l’aeroporto. È il modo per evitare di ritrovarsi allo scalo con un volo già cancellato o riprogrammato.

La Sac ha fatto sapere che nelle prossime ore diffonderà nuovi aggiornamenti sulla situazione, legata all’evoluzione della nube di cenere e alla direzione dei venti in quota sopra lo scalo.