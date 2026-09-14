Il Modica perde 1-0 in casa contro la Reggina, cedendo di misura nell’esordio casalingo stagionale in Serie D, girone I. La gara si è giocata allo stadio “Pietro Scollo” davanti al pubblico rossoblù e si è decisa con un gol di Girasole nel primo tempo.

Prima del vantaggio ospite il match ha vissuto diverse occasioni da una parte e dall’altra. Al 18′ Cappello ha trovato la rete, ma l’assistente ha segnalato il fuorigioco e la marcatura è stata annullata. La Reggina ha risposto tra il 25′ e il 27′: prima un colpo di testa di Toscano, poi un tentativo ravvicinato di Baggi, entrambi neutralizzati dal portiere del Modica, Romano.

Al 29′ il Modica ha rischiato di trovarsi sotto: la conclusione dalla distanza di Alma è stata annullata per un precedente tocco di mano di Reis. Un minuto più tardi Callegari, su sviluppi di calcio d’angolo, ha calciato sull’esterno della rete da buona posizione.

Il vantaggio della Reggina è arrivato al 32′: dopo una mischia in area di rigore, Girasole ha trovato il pallone giusto e ha firmato lo 0-1. Il Modica ha reagito quasi subito, e solo Lagonigro ha evitato il pareggio: prima sulla girata di Pierce al 33′, poi sulla punizione di Garufi al 40′ e infine sulla conclusione di Giardina al 42′, servito da Kljajic.

Nella ripresa la Reggina ha sfiorato il raddoppio al 10′: Romano ha respinto un primo tentativo di Baggi, che sulla ribattuta ha colpito il palo a porta ormai sguarnita.

Il Modica non ha mollato. Il tecnico Filippo Raciti ha cambiato uomini in cerca del pareggio e al 20′ un cross pericoloso ha attraversato l’area amaranto senza trovare la deviazione degli attaccanti rossoblù.

Al 31′ Pierce si è procurato un’occasione personale, girandosi in area e calciando di poco a lato. Il forcing del Modica è arrivato al 43′: la conclusione di Castillo sembrava già in rete, ma Girasole ha salvato sulla linea, negando ai rossoblù un pareggio che il canovaccio della gara avrebbe reso tutt’altro che immeritato.

Il tabellino registra otto ammonizioni complessive, quattro per squadra: Reinero, Callegari e Milazzo tra i rossoblù, Reis, Fazio, Lancini e Rotulo tra gli ospiti, oltre allo stesso Girasole, ammonito nonostante il gol decisivo.

TABELLINO

MODICA-REGGINA 0-1

MODICA: Romano, Sangare (22′ st Castillo), Callegari, Milazzo (32′ st Fedele), Giardina, Asero (42′ st Dudic), Garufi (36′ st Misseri), Kljajic, Cappello, Pierce, Reinero (15′ st Flores). Allenatore: Filippo Raciti.

REGGINA: Lagonigro, Fazio, Toscano, Abonckelet (40′ st Porcino), Girasole R., Lancini, Baggi, Acquadro (32′ st Laaribi), Reis (21′ st Jallow), Alma, Rotulo (15′ st Rossetti). Allenatore: Marco Marchionni.

MARCATORI: 32′ pt Girasole (R).

AMMONITI: Reinero (M), Callegari (M), Milazzo (M), Reis (R), Fazio (R), Lancini (R), Rotulo (R), Girasole (R).