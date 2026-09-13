Il Dipartimento regionale della Protezione Civile della Sicilia ha diramato un’allerta meteo gialla per lunedì 14 settembre, valida per gran parte delle province siciliane della zona orientale ed in particolare per Messina, Catania, Siracusa e Ragusa. A pesare sono i temporali attesi soprattutto sui settori orientali e meridionali dell’isola, in una giornata che si annuncia instabile dalla mattina alla sera.

I fenomeni, però, cominciano prima dell’entrata in vigore dell’allerta: già dalla serata di oggi, domenica 13 settembre, i temporali interessano l’intera Sicilia, anticipando l’instabilità prevista per il giorno successivo.

Nella mattinata di lunedì piogge e temporali sparsi colpiranno i settori più orientali dell’isola. Sono attesi fenomeni di forte intensità su Malta e altre piogge sparse sul canale di Sicilia, mentre nel resto del territorio il cielo resterà parzialmente nuvoloso o nuvoloso.

Dal pomeriggio le precipitazioni si intensificheranno nei settori interni orientali e meridionali, con fenomeni più rari sulle altre zone. In serata i temporali si concentreranno sulle aree meridionali, mentre altrove la nuvolosità resterà sparsa.

Le temperature si manterranno stazionarie. I venti soffieranno deboli o moderati da nord, con rinforzi fino a tesi sul canale di Sicilia e da est-nordest sullo Ionio; i mari saranno da poco mossi a mossi.

Il bollettino della Protezione Civile prevede precipitazioni da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori centro-orientali dell’isola, con quantitativi deboli e localmente moderati sulle zone orientali.

Per la provincia di Ragusa l’allerta gialla resta valida per l’intera giornata di lunedì 14 settembre. L’evoluzione dei fenomeni nelle ore serali sarà oggetto dei prossimi aggiornamenti del bollettino regionale.