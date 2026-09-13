La polizia ha arrestato a Ragusa una donna di 29 anni, già nota alle forze dell’ordine. Gli agenti l’hanno sorpresa mentre nascondeva della droga tra le pietre di un terreno alla periferia della città. Nell’operazione hanno recuperato un centinaio di grammi di crack e un bilancino di precisione.

Gli agenti l’hanno notata mentre armeggiava tra le pietre, senza che lei si accorgesse di essere osservata. Quando ha capito di essere nel mirino della polizia ha provato ad allontanarsi, ma gli agenti l’hanno raggiunta e fermata a pochi passi dal terreno.

Tra le pietre gli agenti hanno trovato circa cento grammi di crack, oltre a un bilancino di precisione. Gli investigatori ritengono che servisse a pesare le dosi da destinare alla vendita. Il ritrovamento ha reso inevitabile l’arresto in flagranza.

Gli agenti hanno arrestato la donna per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nelle ore successive il magistrato ha convalidato l’arresto e ha disposto per la 29enne la rimessione in libertà con l’obbligo di firma periodica presso la polizia giudiziaria.