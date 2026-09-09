Palermo, Andrea Liberto, 31 anni, è morto in un piano scantinato di viale Michelangelo mentre si trovava lì con un’altra persona per verificare una perdita d’acqua. L’uomo potrebbe essere entrato in contatto con una scaffalatura metallica sulla quale erano presenti fili scoperti.
Nella cantina c’erano alcuni centimetri d’acqua sul pavimento. La dinamica dell’incidente resta da chiarire, mentre gli accertamenti dovranno stabilire la causa del decesso.
Sono intervenuti i vigili del fuoco e i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimare il 31enne. Sul posto è arrivato anche il medico legale per l’ispezione cadaverica