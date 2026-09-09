La Sicilia si prepara a un cambio di scena nel meteo dei prossimi giorni: da venerdì 11 settembre l’anticiclone subtropicale che ha garantito stabilità e caldo nelle ultime settimane comincia a ritirarsi, e sull’isola sono attesi temporali, anche di forte intensità, soprattutto sui settori occidentali e settentrionali, insieme a un calo sensibile delle temperature.

Il peggioramento non arriva all’improvviso, ma segue una traiettoria precisa. Le prime piogge e i primi temporali hanno già interessato il nord Italia nelle ultime ore, con fenomeni che potrebbero risultare intensi: grandinate ed episodi vorticosi sparsi non sono esclusi, per i forti contrasti termici in atto tra le masse d’aria. Il maltempo scenderà poi verso il centro Italia giovedì 10 settembre, per raggiungere il sud e la Sicilia venerdì 11, quando il calo delle temperature completerà la sua discesa lungo la Penisola.

Nel fine settimana, sabato 12 e domenica 13 settembre, le temperature in Sicilia scenderanno in modo deciso rispetto ai valori dei giorni scorsi, con buone probabilità di ulteriori piogge, più concentrate nella giornata di domenica. Le previsioni sull’intensità e sulle aree più colpite dai temporali di venerdì restano da affinare: solo giovedì 10 settembre i modelli meteorologici permetteranno stime più attendibili.

Anche la settimana successiva, con inizio lunedì 14 settembre, si annuncia diversa rispetto al recente caldo stabile: le temperature sono previste in linea con le medie del periodo o leggermente sotto, con la possibilità di nuove piogge sparse sull’isola.