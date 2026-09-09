Comiso ha consegnato alla città le strade di alcuni quartieri residenziali molto abitati: via Libero Grassi, via degli Ontani e il prolungamento di via Arcobaleno. I lavori sono stati completati nei primi giorni di settembre 2026, come annunciato dall’assessore ai Lavori Pubblici Roberto Cassibba.

Le opere fanno parte di un pacchetto di interventi di urbanizzazione finanziato con un mutuo di 300mila euro contratto dal Comune con Cassa Depositi e Prestiti. Il rifacimento ha riguardato il manto stradale nei tratti indicati, con l’obiettivo di rendere più vivibili e sicuri i quartieri interessati dal punto di vista della viabilità.

«Sono opere di urbanizzazione con le quali andiamo a definire interventi in una serie di quartieri altamente abitati e residenziali, rendendoli molto più vivibili e fruibili dal punto di vista della viabilità», ha dichiarato Cassibba. «Anche questa era una promessa che avevamo fatto in campagna elettorale e che stiamo mantenendo», ha aggiunto l’assessore.

Nei prossimi giorni il Comune prevede di consegnare alla città anche altre due opere: la scuola Mazzini e il parcheggio dell’Istituto Carducci, in via Anna Romano Assenza. Non è stata indicata una data precisa per queste consegne.

«Ci aspettano mesi in cui altre opere e altri cantieri vedranno la luce e che miglioreranno la città di Comiso», ha detto Cassibba, senza fornire un cronoprogramma dei prossimi cantieri.