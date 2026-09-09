L’Onorata Società sarà protagonista l’11 e 12 settembre 2026 della fase finale della 39ª edizione di Sanremo Rock & Sanremo Trend. La band ragusana salirà sul palco del Teatro Ariston di Sanremo, nella Sala Rossa, con il brano originale “Fratelli di Taglia”, nell’ambito della manifestazione organizzata da Nove Eventi srl.

Il pezzo scelto dal gruppo gioca sull’ironia e sulla dissacrazione per affrontare la distanza tra la classe dirigente e i problemi reali del Paese. È questo il tema centrale di “Fratelli di Taglia”, che accompagnerà l’Onorata Società nell’ultima fase della competizione.

La band ha spiegato che il brano nasce come espressione «della stanchezza di un popolo disamorato e ormai arreso alla spregiudicatezza di una classe dirigente che, oramai da anni, delude e continua imperterrita ad allungare le distanze dai problemi reali del Paese, concentrata più sul proprio tornaconto personale che al bene collettivo».

Il testo non si limita però alla critica politica. Per l’Onorata Società è anche «una critica trasversale rivolta a tutte le figure che hanno guidato il Paese» e, allo stesso tempo, un «esame di coscienza volto a risvegliare le nostre menti assopite, distratte, assuefatte alla banalità».

La 39ª edizione della manifestazione arriva alla fase conclusiva dopo una stagione che ha raccolto circa 6.000 candidature e portato alla selezione di 300 artisti nelle finali di Nord, Centro e Sud Italia. Alla finalissima saranno ammessi sei artisti per Sanremo Rock e altrettanti per Sanremo Trend.

Per la categoria Rock la giuria sarà composta da Fabrizio Simoncioni, Pino Scotto e Andrea Pratesi (Dophix). Per Sanremo Trend, invece, i giudici saranno Danila Satragno, Max Dedo e Fio Zanotti. Ai vincitori delle due categorie sarà assegnato anche il Premio Radio/Stampa curato da Giovanni Germanelli.

L’ingresso alla manifestazione sarà gratuito fino a esaurimento posti. La finale dell’11 e 12 settembre 2026 sarà trasmessa anche in streaming sul sito sanremorock.it.