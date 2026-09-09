Vittoria, i Carabinieri della Stazione locale hanno arrestato un 33enne originario di Comiso. L’uomo, domiciliato in città, aveva ricevuto un ordine di carcerazione firmato dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Catania. Dovrà scontare una pena residua di un anno e otto mesi di reclusione per un’estorsione commessa nel settembre 2017 ai danni di un commerciante di Comiso.
Il fatto contestato riguarda una condotta estorsiva messa in atto insieme ad altri correi nei confronti dell’esercente comisano. Per quell’episodio la giustizia ha accertato la responsabilità del 33enne, che ora deve scontare la pena stabilita in via definitiva.
Dopo l’arresto, i militari hanno condotto l’uomo al Comando Compagnia di Vittoria per le formalità di rito. Al termine lo hanno trasferito alla Casa Circondariale di Ragusa, dove resterà fino alla conclusione del periodo di espiazione della pena.