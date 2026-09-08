Ignoti nella notte tra lunedì 7 e martedì 8 settembre hanno fatto esplodere a Lentini, in provincia di Siracusa, il bancomat di una filiale della banca BAPS, nel tentativo di sottrarre il denaro custodito nei locali. Il colpo non è riuscito: i sistemi di sicurezza e di protezione delle banconote hanno funzionato, impedendo ai responsabili di raggiungere l’obiettivo.

L’esplosione ha sventrato il vano dello sportello automatico e fatto crollare parte del controsoffitto della filiale. Le immagini scattate subito dopo mostrano detriti sparsi su tutto il pavimento, pannelli divelti e la struttura del bancomat squarciata fino alla parete verso l’uscita.

Restano da quantificare i danni alla struttura e il disagio per i clienti della filiale, che nei prossimi giorni potrebbero trovare lo sportello chiuso mentre l’istituto lavora al ripristino dei locali.

Quello di Lentini è l’ultimo di una serie di episodi che negli ultimi mesi hanno interessato altre filiali BAPS in diversi punti della Sicilia, sempre con il bancomat o la cassa come bersaglio.

BAPS ha reso noto di essere già al lavoro per mettere in sicurezza i locali della filiale colpita e ripristinare l’operatività nel più breve tempo possibile, garantendo la collaborazione con le autorità e le forze dell’ordine incaricate delle indagini.

Sulla vicenda indagano le forze dell’ordine competenti, al momento senza fermi né arresti.