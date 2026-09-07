Modica si conferma protagonista nel ciclismo giovanile siciliano. La Motyka Bike School ha chiuso domenica 6 settembre a Terme Vigliatore, in provincia di Messina, la sesta e ultima tappa su strada della Coppa Sicilia riservata al circuito giovanile, conquistando due podi individuali e il sesto posto nella classifica a squadre tra le formazioni partecipanti.

A regalare la soddisfazione più grande ai colori giallonero è stato Santiago Borgese, primo nella categoria G2M al termine di una rimonta che lo ha portato dalle retrovie fino al gradino più alto del podio. Nella categoria G4M il podio è arrivato invece con Nicolò Tagliarini, terzo classificato dopo aver gestito la gara in modo da presentarsi nelle condizioni migliori alla volata finale.

Meno fortunato il percorso di Dominik Borgese, in gara nella categoria G5M. Partito tra i migliori, il giovane modicano ha dovuto rallentare a causa di un problema meccanico proprio nelle fasi decisive della corsa, chiudendo comunque al quinto posto, ai piedi del podio.

«Chiudiamo questa Coppa Sicilia su strada con dei buoni risultati», hanno detto i dirigenti della Motyka Bike School. «Il successo di Santiago Borgese, il podio di Nicolò Tagliarini e il quinto posto di Dominik Borgese nonostante la sfortuna sono la fotografia di un gruppo che in questa stagione è cresciuto tantissimo».

Il sesto posto conquistato dal sodalizio modicano nella classifica a squadre acquista un peso ulteriore se si considera il livello dei partecipanti: a Terme Vigliatore erano presenti diverse tra le migliori squadre giovanili dell’isola, in un weekend che ha chiuso il calendario regionale su strada del circuito Coppa Sicilia.

«Il sesto posto tra le società partecipanti alla competizione di Terme Vigliatore ci rende orgogliosi e ci darà la spinta per continuare a lavorare come sempre abbiamo fatto con l’obiettivo di migliorare di stagione in stagione», hanno concluso i dirigenti del club.