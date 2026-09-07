I Carabinieri delle Compagnie di Ragusa e Vittoria hanno denunciato in stato di libertà tre persone, nell’ambito dei controlli su strada intensificati anche in orario serale e notturno nelle zone turistiche della provincia. Le denunce riguardano due episodi distinti, uno a Santa Croce Camerina e uno a Vittoria, nell’ambito della più ampia attività di contrasto ai reati contro la persona e contro il patrimonio.

A Santa Croce Camerina i militari della locale Stazione hanno deferito all’Autorità Giudiziaria un 24enne originario di Vittoria, sottoposto all’obbligo di dimora nel comune, e una 22enne: i carabinieri conoscevano già entrambi. Nei pressi della loro abitazione i militari hanno trovato un motociclo rubato a Ragusa, sottratto al proprietario mentre era parcheggiato sulla pubblica via durante i festeggiamenti per il patrono San Giovanni.

A incastrare i due sono state le telecamere del sistema di videosorveglianza comunale di Santa Croce Camerina: nei giorni precedenti al ritrovamento avevano più volte ripreso il mezzo transitare per le vie del paese, sempre guidato dall’uomo poi denunciato, con la donna come passeggera. I carabinieri hanno restituito il motociclo al legittimo proprietario.

A Vittoria, invece, i militari dell’Aliquota Radiomobile hanno fermato per un controllo un 18enne già noto ai carabinieri, notato aggirarsi nel centro cittadino in piena notte. Addosso il giovane aveva un coltello a serramanico lungo 19 centimetri: i militari lo hanno sequestrato e lo hanno denunciato per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere.

Per tutti e tre i denunciati vale la presunzione di non colpevolezza: la loro posizione dovrà essere vagliata in sede giudiziaria, come previsto dalla legge.