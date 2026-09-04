Modica – L’Avimec Modica chiuderà sabato mattina, 5 settembre, la seconda settimana di preparazione al campionato di serie A3 con una seduta di allenamento in piscina, in una struttura sportiva delle campagne modicane. Il gruppo biancoazzurro guidato da coach Enzo Distefano si fermerà poi per il giorno di riposo di domenica 6 settembre, prima di ritrovarsi lunedì 7 settembre al PalaRizza per la terza settimana di lavoro.

Dietro la seduta in acqua c’è una settimana fatta di doppie sedute giornaliere, programmate dallo staff tecnico per alzare progressivamente i ritmi in vista dei primi allenamenti congiunti. Il lavoro si è svolto sul taraflex del PalaRizza sotto la guida del preparatore atletico Corrado Randazzo, con temperature elevate e un alto tasso di umidità che hanno reso più pesante ogni sessione.

«Stiamo lavorando da due settimane con un gruppo totalmente nuovo con degli elementi di valore», spiega il vice allenatore dell’Avimec Modica Manuel Benassi. «Ora sta a noi dello staff cercare di creare quanto più feeling possibile tra noi e il gruppo. I ragazzi stanno lavorando veramente duro, anche perché non aiutati dalle temperature altissime di questi giorni e con gradi elevati di umidità».

Benassi ha aggiunto: «Questa è stata la prima prova, dove si è vista una certa esperienza sull’operato di ogni singolo atleta. […] Abbiamo a disposizione un gruppo di altissimo spessore, dove ogni singolo atleta ci lascia ben sperare e se nello scorso campionato abbiamo buttato via qualche occasione che ci è capitata, quest’anno cercheremo di sfruttarla appena avremo l’opportunità».

Tra i volti nuovi del roster c’è Lorenzo Caciagli, arrivato dal Galatone. Dopo quasi due settimane di lavoro a Modica, il giocatore descrive così le sue prime sensazioni nel nuovo gruppo.

«Le mie prime sensazioni dopo quasi due settimane di lavoro sono sicuramente positive», dice Caciagli, «perché stiamo lavorando bene e con molta qualità. Siamo un bel gruppo, ma il nostro vero valore si vedrà in campo quando sarà ora di fare sul serio. La tappa di Modica per me è molto importante e il mio obiettivo principale è togliersi tante belle soddisfazioni e fare bene sia individualmente, sia con la squadra».

Ai nuovi tifosi biancoazzurri, Caciagli non si sbilancia in promesse: «Non prometto nulla, ma dico solo Forza Modica».