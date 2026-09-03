Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, ha prorogato fino al 30 settembre l’ordinanza che vieta il lavoro esposto al sole nelle ore più calde della giornata. Il provvedimento, la cui scadenza era fissata al 31 agosto, resta in vigore in tutta la Sicilia per le temperature ancora elevate.
Il divieto si applica tra le 12,30 e le 16 nelle aree classificate a maggior rischio nei settori dell’edilizia, dell’agricoltura, delle cave e della logistica. La proroga estende di un mese la durata del provvedimento, senza modificare gli orari né i settori già individuati.
Confermata anche la tutela per i rider, già inclusa nel testo originario. Resta invariato il riferimento alla mappa del rischio pubblicata sul sito worklimate.it, lo strumento a cui datori di lavoro e lavoratori possono fare riferimento per verificare in quali aree scattano i divieti.