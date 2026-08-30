Modica supera 2-0 l’Enna al “Pietro Scollo” e conquista il passaggio del turno di Coppa Italia Serie D. I rossoblù sbloccano la gara dopo appena quattro minuti con Kljajic e chiudono il match nella ripresa grazie a Reinero, gestendo poi il doppio vantaggio fino al triplice fischio.
La squadra allenata da Filippo Raciti parte subito all’attacco. Al 4’ Aprile serve Kljajic con un assist di tacco e l’attaccante trova dalla distanza la conclusione che vale l’1-0. Il Modica continua a controllare il gioco e al 30’ sfiora il raddoppio con Pierce, che da pochi passi colpisce il palo.
Nella ripresa i rossoblù aumentano ancora la pressione e al 7’ trovano il 2-0. Deodato mette il pallone in area e Reinero si coordina con una girata che batte Caputo. L’Enna prova a reagire, ma il Modica continua a costruire occasioni: all’11’ Hulidov manda di poco a lato di testa su punizione di Garufi, mentre al 17’ Caputo respinge in successione le conclusioni di Pierce e Cappello prima che Deodato trovi la deviazione della difesa.
Al 23’ Pierce tenta anche una rovesciata, bloccata centralmente dal portiere dell’Enna. Al 31’ è Flores, appena entrato, ad avere un’altra opportunità, ma la sua conclusione viene murata. Nel finale Raciti dà spazio anche agli uomini della panchina e il Modica conserva senza particolari affanni il vantaggio.
Il risultato finale è 2-0, con le reti di Kljajic al 4’ del primo tempo e Reinero al 7’ della ripresa. Il Modica prosegue così il proprio cammino in Coppa Italia Serie D.